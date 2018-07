(ANSA) - FIUMICINO, 8 LUG - Sono stati due giorni di beach volley di grande livello a Fregene grazie all'Ics Beach Volley Tour Lazio. La terza tappa del circuito regionale ha visto la vittoria di Milena Stacchiotti e Sarah Lusenti nel femminile e dei fratelli Davide e Daniele Acconci nel maschile. Ha assistito alla tappa anche il direttore esecutivo dei Mondiali di pallavolo, Luciano Cecchi. Il Tour ha fatto tappa all’Albos Club di Fregene, nel territorio che ha consacrato Daniele Lupo, argento alle Olimpiadi di Rio e ospite d’eccezione delle finali della domenica, e che ha lanciato Andrea Lupo, fratello di Daniele, campione in carica del circuito regionale. A proposito di legami di sangue, nel maschile sono state proprio due coppie di fratelli a prendersi la scena.

Davide e Daniele Acconci hanno battuto 2-0 Nicolò e Andrea Ludovici in una sfida dall’elevato contenuto tecnico. Un vero e proprio derby, perché tutti e 4 giocano e si allenano nel Beach Volley Academy. Nel femminile, la coppia formata da Milena Stacchiotti e Sarah Lusenti ha conquistato il gradino più alto del podio battendo 2-1 Ludovica Langellotti e Francesca Borrelli. Anche i campioni della Nazionale di pallavolo maschile Ivan Zaytsev e Gabriele Maruotti hanno partecipato assistendo alle gare della mattina e del pomeriggio. "Il beach è la nostra grande passione – hanno raccontato i due giocatori – Fregene poi è casa nostra e non potevamo non venire a salutare la pallavolo del Lazio in questo importante appuntamento". Zaytsev e Maruotti hanno dato l’appuntamento al 9 settembre, la data in cui al Foro Italico di Roma inizierà il Mondiale di pallavolo con la super sfida con il Giappone.

Il presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e Francesco Massucci di Ics hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della tappa: "L’ICSBeach Volley Tour Lazio si è confermato un grandissimo evento, in grado di attrarre atleti e pubblico. Dopo le prime tre tappe il bilancio è sicuramente positivo, con numeri eccezionali di iscritti e grande spettacolo in campo".

Prossimo appuntamento sabato 14 e domenica 15 luglio ad Anguillara Sabazia: fa tappa sulle sponde del lago per la prima volta.(ANSA).