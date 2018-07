Monchi, Mertens non è nostro obiettivo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Mertens non è un nostro obiettivo di mercato". E' netto il ds della Roma, Monchi, nell'escludere un interessamento dei giallorossi per l'attaccante belga del Napoli. Il dirigente spagnolo ha annunciato il decimo acquisto sul mercato - il 21enne brasiliano Daniel Fuzato, proveniente dal Palmeiras, che arriverà per fare il terzo portiere - e poi si è soffermato anche su un altro nome accostato insistentemente alla Roma, ovvero Hakim Ziyech dell'Ajax: "È un giocatore che mi è sempre piaciuto e non posso dire al 100% che non ci interessa, ma è vero che oggi abbiamo nel suo ruolo tanti giocatori".

Monchi ha chiarito anche la posizione legata ad Alisson: "Non c'è nessuna novità, fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta. E dire che abbiamo in testa un prezzo è strano perché se non abbiamo avuto richieste non dobbiamo pensare ad un prezzo. La nostra idea adesso è che Alisson va in vacanza e poi torna in squadra, non c'è altro. Se ci saranno novità le valuteremo".