Grande platano cade in centro a Roma su due automobili

Un albero di grandi dimensioni è caduto in serata a viale Angelico, nel quartiere romano di Prati, finendo su un due auto in sosta, rimaste danneggiate. L'alto platano era posizionato dalla parte opposta alla pista ciclabile che fiancheggia il viale, all'altezza dell'incrocio con via dei Dardanelli. Le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia di Roma Capitale sono al lavoro per tagliare l'albero e ripristinare completamente la viabilità. Fortunatamente al momento del crollo non passavano per viale Angelico né auto, né pedoni: il platano si è letteralmente spezzato poco sopra le radici, finendo completamente di traverso alla strada.