Precipita da balcone,grave bimbo 8 anni

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il bambino è stato trasportato dal 118 in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Sapienza che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da una primissima ricostruzione dei carabinieri sembra che il bimbo, non vedente, era in casa con i tre fratellini e la mamma quando è caduto giù. La madre non si sarebbe accorta di nulla. A dare l'allarme alcuni passanti che lo hanno visto cadere.