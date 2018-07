Aggrediscono clochard, 2 fermi

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Svolta nelle indagini sull'aggressione subita sabato scorso da un clochard a Ladispoli, vicino Roma. I poliziotti del commissariato, coadiuvati dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 42enne moldavo e un 35enne polacco per tentato omicidio. Quel giorno la vittima fu aggredita da 5 persone riportando lesioni gravissime alla testa e al torace, tanto da essere trasportata la sera stessa in eliambulanza da Civitavecchia all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Le indagini sono iniziate proprio dall'ospedale di Civitavecchia quando gli agenti del Commissariato hanno ricevuto il referto medico dell'uomo. Individuato il luogo dell'aggressione e raccolti quanti più elementi utili alla ricostruzione dei fatti, sono state identificate subito 5 persone che a vario titolo avevano partecipato o assistito all'aggressione.