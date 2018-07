Valigia abbandonata vicino Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - E' rientrato dopo pochi minuti l'allarme scattato per una valigia abbandonata oggi pomeriggio davanti a una fermata dell'autobus ai piedi del Campidoglio, a Roma. Le verifiche dei carabinieri hanno rivelato che il trolley, lasciato incustodito in via del Teatro Marcello, lato Anagrafe, era vuoto.