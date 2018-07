Raggi: sciopero? Via sblocco assunzioni

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Lo sciopero deriva dall'abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. Stiamo lavorando, abbiamo ottenuto la chiusura positiva del tavolo interistituzionale per Roma, credo che nei prossimi giorni sarà portata in giunta la delibera che supera questo problema". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della presentazione del Global Forum on Modern Democracy in Campidoglio, interpellata sullo sciopero proclamato dai sindacati in Ama il prossimo 14 luglio.