Due Ponti tenta traversata dello Stretto

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il Due Ponti torna a Messina per affrontare, il 7 luglio, la Traversata dello Stretto, un'impresa che suscita grande curiosità e fascino, soprattutto tra i nuotatori amatoriali, che hanno risposto con grande entusiasmo alla proposta del circolo romano, che, dopo il successo dell' anno scorso, replica la trasferta in Sicilia, portando anche tre ragazzi della scuola nuoto.

Il gruppo è formato da 30 nuotatori non agonisti che hanno preparato l'impresa già dai primi mesi dell'anno, assistiti dal tecnico Andrea Chiatante e incoraggiati da Emanuele e Pietro Tornaboni che, da ex nuotatori, hanno elargito preziosi consigli su come sfidare le acque di Scilla e Cariddi. Tra i partecipanti, la nota attrice Pamela Villoresi, vera e propria icona del teatro italiano, che in questi giorni ha interpretato in teatro "La nuotatrice", storia vera di sport e di resistenza al femminile.