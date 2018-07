Danneggia gabbiotto stazione metro Roma

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ha danneggiato con un bastone un gabbiotto della metro a Roma, ma è stato denunciato dai carabinieri. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso hanno identificato e denunciato per danneggiamento aggravato, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un 60enne romano con precedenti. A quanto ricostruito l'uomo, la mattina in via Tiburtina davanti alla stazione metro di Ponte Mammolo, in stato di alterazione psicofisica, ha colpito più volte con un bastone un gabbiotto danneggiandolo.

Bloccato da un carabiniere in servizio di vigilanza nella stazione ha opposto resistenza, minacciandolo con bastone e rifiutando di dare generalità. All'arrivo di altri carabinieri, ha rivolto nei loro confronti frasi oltraggiose, ma è stato poi bloccato.