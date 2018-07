Caos rifiuti a Roma, sciopero dei netturbini il 14 luglio

Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti di Roma, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio. I sindacati Fp Cgil, Fit Cigl, Uilt e Fiadel hanno inviato oggi una comunicazione alla sindaca e al prefetto di Roma in cui "proclamano una intera giornata di sciopero per sabato 14 luglio: l'astensione riguarderà tutti i turni di lavoro e saranno garantiti solamente i minimi di servizio come previsto dalla normativa e da accordi aziendali".



"La proclamazione arriva dopo vari tentativi. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità nei confronti della città. Non possiamo dire lo stesso di Roma Capitale", spiega il segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola. " Nel mirino due delibere comunali di cui i sindacati chiedono una modifica, "prevista da un accordo. La 52 del 2015 almeno è partita e serve ad evitare l'esternalizzazione di pezzi di Ama - spiega Di Cola -. Ma sulla delibera 58 non c'è nulla e parliamo della possibilità per l'azienda di sostituire dopo anni di fermo almeno il personale che va in pensione. Una modifica su cui è bastato il piano industriale e che serve per fare davvero il porta a porta, oltre i progetti spot. Per farlo senza spezzare la schiena dei lavoratori". Oltre a questo "restano sempre grave i problemi sui mezzi e sugli impianti - sottolinea il sindacalista - ma con le assunzioni si può almeno evitare che le condizioni di lavoro peggiorino". I sindacati sono stati convocati per il 6 luglio dall'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari. "Vedremo se Roma Capitale vuole davvero mantenere gli impegni. Li misureremo sui fatti", dice Di Cola.



"Lo sciopero deriva dall'abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. Stiamo lavorando, abbiamo ottenuto la chiusura positiva del tavolo interistituzionale per Roma, credo che nei prossimi giorni sarà portata in giunta la delibera che supera questo problema". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della presentazione del Global Forum on Modern Democracy in Campidoglio, interpellata sullo sciopero proclamato dai sindacati in Ama il prossimo 14 luglio.