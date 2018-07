Ama,in 2 giorni raccolti 2600 tonnellate

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Circa 6.300 tonnellate di rifiuti urbani raccolti - quasi 350 in più rispetto ai giorni equivalenti dello scorso anno - e interventi mirati di pulizia e spazzamento intorno a oltre mille cassonetti stradali. Questi alcuni numeri dello sforzo profuso nei primi due giorni della settimana da Ama, d'intesa con il Campidoglio". Così Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, in una nota, spiega "le principali attività assicurate per 'recuperare' il 'sovraccarico' di rifiuti dello scorso fine settimana, indotto anche dalla concomitanza di due giorni festivi e di uno sciopero di una sigla sindacale".