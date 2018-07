Zingaretti, lotta plastica globale

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Deve essere chiaro che stiamo parlando di un'emergenza mondiale, un fenomeno che è figlio del fallimento di un modello di sviluppo in condizioni tali che rischia di condizionare anche la catena alimentare dell'uomo".

Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando il protocollo d'intesa contro l'inquinamento da plastiche. "Per fortuna nel mondo ci sono già molte reazioni di associazioni e istituzioni che hanno aperto un fronte - ha aggiunto - e noi vorremmo essere la prima Regione italiana che istituzionalizza una forma permanente di reazione a un fenomeno molto grave basandola sull'idea di fare squadra, costruendo una opportunità per mettere in rete tutti gli attori del mare con l'obiettivo comune della guerra all'inquinamento delle plastiche. È l'inizio di una strategia più globale nella Regione". Zingaretti ha poi ricevuto in dono dal Corepla, e ha indossato, una felpa in pile blu realizzata con 34 bottiglie di plastica riciclate.