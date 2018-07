Estorsione e usura, sgominata banda

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Nove misure cautelari e un sequestro di beni e società per un valore di 11 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di un'associazione criminale dedita a usura, estorsione e intestazione fittizia di beni. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, truffa aggravata ai danni dello Stato, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni al fine di eludere la normativa antimafia in materia di prevenzione patrimoniale. Cinque dei soggetti destinatari della misura cautelare vanno in carcere, due ai domiciliari e gli ultimi due saranno sottoposti all'obbligo di presentazione.