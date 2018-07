Al Vittoriano Jazz è donna con Artcity

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Dal 6 luglio al 12 settembre ritorna, per il terzo anno consecutivo, il ciclo d'iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, all'interno del Vittoriano. Nell'ambito di Artcity 2018 il Monumento a Vittorio Emanuele II si caratterizza per una serie di appuntamenti gratuiti con l'intento di recuperarne il valore di opera d'arte e farne luogo di arte e cultura. "ArtCity nasce da una riflessione sulla museologia italiana - sottolinea Edith Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio - ovvero sull'estensione ma anche su alcuni limiti del 'fare Museo' nel nostro paese. Volevamo fidelizzare il pubblico con i musei statali di Roma e del Lazio e incrementare il numero di quanti non vi erano mai entrati''. Al centro della programmazione estiva di quest'anno sono la musica jazz e la fotografia, con la prima interamente dedicata alle donne e la seconda approfondita attraverso conversazioni tra gli esponenti più freschi e originali delle immagini in architettura''.