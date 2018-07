33 profughi arrivati con 'Corridoi'

(ANSA) - ROMA, 3 LUG -Sono sbarcati, all'aeroporto di Fiumicino, con un volo Alitalia atterrato alle 6.45, 33 profughi, tra siriani e iracheni in fuga dalla guerra, arrivati grazie al progetto ecumenico dei Corridoi Umanitari. I profughi avanzeranno richiesta di asilo e dall'aeroporto di Fiumicino, dopo le procedure di identificazione ed accoglienza, saranno trasferiti in varie regioni italiane. Roma, Torino, Luserna San Giovanni (TO), Trento, Firenze e Piacenza saranno le destinazioni delle famiglie e di alcuni giovani profughi singoli giunti in Italia. Prosegue, dunque, il progetto dei Corridoi Umanitari, co-promosso da Federazione delle chiese evangeliche in Italia, Tavola valdese, Comunità di Sant'Egidio, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. Dall'inizio del progetto - il primo arrivo risale a febbraio 2016 - sono arrivate in Italia dal Libano 1.249 persone, di cui 447 minori.