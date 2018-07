Arriva card a 5 euro per musei gratis

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Diventa realtà la card a 5 euro che darà accesso gratuito per un anno a tutti i diciannove musei civici della Capitale: dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini fino ai Mercati di Traiano. Annunciata da tempo dal Campidoglio a 5 Stelle, la tessera chiamata Mic é stata pensata per i residenti permanenti o temporanei (ad esempio studenti) in città e sarà presentata ufficialmente domani all'ora di pranzo dalla sindaca Virginia Raggi e dal suo vice con delega alla Cultura Luca Bergamo, ideatore del card. Accanto a loro, per la prima volta a Palazzo Senatorio, ci sarà anche il neo ministro alla cultura Alberto Bonisoli. La Mic, che garantirà a quanto si apprende l'ingresso anche alle mostre temporanee ospitate negli spazi civici comunali, fatta eccezione per Palazzo Braschi e Museo dell'Ara Pacis, nell'impostazione del Comune a 5 Stelle segna una rivoluzione nell'approccio libero alla fruizione della cultura.