Raggi, nuovi 'baby pit stop'

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Una città a misura di bambino è possibile. Arrivano dei baby pit stop nelle quattro sedi del Municipio XII. Si tratta di spazi confortevoli dove le mamme e i papà possono cambiare il pannolino al proprio bambino o allattarlo". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un piccolo grande segnale di attenzione verso i più piccoli e i loro genitori. La realizzazione dei baby pit stop è stata possibile grazie all'adesione all'iniziativa dell'Unicef nell'ambito del programma 'Insieme per l'Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini'. Ringrazio Silvia Crescimanno Presidente Municipio 12 - ex 16 Roma, gli assessori e i consiglieri M5S del Municipio XII per il lavoro svolto", conclude.