Escursionista ferita sul Terminillo

(ANSA) - RIETI, 1 LUG - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di oggi sul sentiero che conduce alla vetta del Monte Terminillo, in provincia di Rieti, per recuperare una signora di 60 anni, residente ad Orvieto, infortunatasi alla caviglia durante un'escursione. Sul posto è giunta, via terra, una squadra della stazione del Soccorso Alpino di Rieti che ha provveduto a prestare le prime cure all'escursionista, successivamente un'eliambulanza del 118, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, ha recuperato tramite verricello l'infortunata. La donna è stata trasferita all'ospedale di Rieti.