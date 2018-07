Controlli movida,7 arresti e due denunce

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sette arresti, due denunce, sette attività commerciali sanzionate e sette persone segnalate per il "daspo urbano". E' il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dai carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante e del NAS nel quartiere San Lorenzo. In piazza dell'Immacolata, i carabinieri hanno sorpreso 4 pusher mentre cedevano dosi a giovani acquirenti. In via dei Sabelli un 36enne etiope, con precedenti e senza fissa dimora, è stato pizzicato dai carabinieri subito dopo aver rubato una borsa dall'interno di un'autovettura parcheggiata in strada. Mentre due giovani georgiani di 28 e 25 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati perché sorpresi a vendere generi alimentari, nascosti in uno zainetto, risultati di provenienza illecita. I Carabinieri hanno sanzionato per un totale di circa 27mila euro quattro cittadini del Bangladesh perché vendevano bottiglie di alcolici in vetro oltre l'orario consentito dall'ordinanza comunale.