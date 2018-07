Cinema America torna a San Cosimato

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Il Cinema America torna il 2 luglio in piazza San Cosimato, con un evento sorpresa fuori programma.

Sarà la commedia del 1996, "Ferie d'agosto", a inaugurare l'arena di Trastevere riconquistata nelle scorse settimane. A presentare il film ci saranno due ospiti: il regista Paolo Virzì e lo sceneggiatore Francesco Bruni. Dal 3 luglio e fino al 1° agosto, la programmazione riprenderà seguendo il calendario già previsto per il liceo Kennedy. Due volte a settimana, come concordato con Roma Capitale, l'audio dei film in piazza San Cosimato verrà diffuso in cuffia. Grazie alla collaborazione con Radio Rock, il pubblico sintonizzandosi sulla frequenza FM 106.6 potrà seguire la proiezione senza alcun impatto acustico.

Andranno invece avanti in parallelo e senza subire mutamenti le arene del Parco Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e del Porto Turistico di Roma a Ostia.