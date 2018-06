Esplosione in palazzo, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Esplosione in una palazzina di viale Tito Labieno, in zona Cinecittà a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. A quanto riferito dai pompieri, a causa della piccola deflagrazione avvenuta nell'intercapedine di una parete che confina con la cucina di un'abitazione c'è stato il cedimento di un tramezzo nel vano scala al quarto piano del palazzo. L'esplosione sarebbe avvenuta probabilmente per la rottura di un tubo. Non ci sono persone ferite e l'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto tecnici per gli accertamenti del caso.