Spari in periferia Roma,un gambizzato

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. E' accaduto intorno alle 7.40 nei pressi di un bar. Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un giovane che si è poi dato alla fuga. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Sapienza, della compagnia Montesacro e del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.