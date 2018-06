Papa:saluta romani,grazie per infiorata

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Il mio saluto oggi è soprattutto per voi, fedeli di Roma, nella festa dei santi Patroni della Città!". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Per questa ricorrenza - ha ricordato - la 'Pro Loco' romana ha promosso la tradizionale Infiorata, la vedo da qua, realizzata da diversi artisti e da tante realtà associative e del volontariato. Grazie per questa bella iniziativa e per le suggestive decorazioni floreali!".