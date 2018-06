Grillo, Roma premiata per differenziata

"Roma Capitale è stata premiata per il nuovo modello di raccolta differenziata. Si tratta di un riconoscimento importante, questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e pian piano si vede la differenza". Lo scrive su Twitter il fondatore del M5s, Beppe Grillo, che rinvia a un post pubblicato sul suo blog che racconta del premio Conai, assegnato per la raccolta differenziata avviata in due municipi della capitale: "Leggete e diffondete più che potete".