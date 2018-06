Affittava abusivamente sdraio,sanzionata

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - E' stata sorpresa mentre noleggiava abusivamente sdraio ed ombrelloni sulla spiaggia del 3° Cancello, a Castel Porziano, a sud di Ostia. Il materiale in possesso alla donna, italiana, in tutto una cinquantina tra sdraio ed ombrelloni, è stato sequestrato. L'operazione è stata condotta questa mattina, intorno alle 9, dai militari della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino assieme al personale dipendente della Delegazione dell'ufficio marittimo di Ostia, nel corso di capillari controlli per assicurare, anche nel giorno della festività dei Santi Pietro e Paolo, la legalità sul litorale romano. Nei confronti della donna che affittava l'attrezzatura balneare è stato elevato un verbale amministrativo di oltre 1000 euro.