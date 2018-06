Colosseo:Open call a stilisti per divise

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Una linea doppia, per uomo e per donna. Versione inverno, primavera-autunno, estate. Con anche capi "per eventi" e accessori. Tacchi "solo per chi lavora dentro ai musei". Le firme della Moda italiana di domani entrano al Colosseo, disegnando le divise dei migliori testimonial: il personale addetto al monumento simbolo di Roma, ma anche al Palatino, Foro Romano e Domus Aurea. È l'accordo Altaroma-Parco archeologico del Colosseo, raccontato oggi dal sovrintendente Alfonsina Russo e dalla presidente Silvia Venturini Fendi, per una open call alle accademie e scuole di moda per la creazione di una nuova linea di divise del personale tecnico e di vigilanza dell'area archeologica più famosa al mondo. "Il Colosseo è il bene culturale per antonomasia - dice il ministro Alberto Bonisoli - La moda è cultura e come tale va trattata. E Roma non è una città come le altre. Deve avere un'attenzione particolare". Il bando si concluderà il 30/11.