Raggi, differenziata in VI e X municipio

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Dopo il quartiere Axa nel X Municipio, i prossimi a partire" con la nuova differenziata porta a porta "saranno Fontana Candida e Due Leoni nel VI Municipio e Centro Giano, Dragona e Dragoncello nel X Municipio.

I nuovi contenitori vengono consegnati a casa dalle 14 alle 19 da operatori provvisti di tesserino di riconoscimento. Il personale fornirà anche tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la raccolta secondo i nuovi calendari e i nuovi colori attribuiti ai diversi materiali". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per chi non si troverà a casa in quegli orari verrà lasciato un avviso con il numero di telefono da contattare per concordare un appuntamento ad hoc in base alle proprie necessità di giorno e orario. Nel caso in cui non si riuscisse a consegnarli neanche su appuntamento, i nuovi contenitori potranno essere ritirati presso gli uffici aperti da Ama nei due Municipi per fornire tutto il supporto possibile ai cittadini impegnati in questo importante cambiamento".