Fdi, esposto su incidenti in v.Ostiense

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Presentato un esposto in Procura in merito agli incendi mortali avvenuti recentemente sulla via Ostiense. È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono delle arterie stradali comunali, in particolare delle dorsali che portano verso Ostia, insieme alla drammatica situazione delle buche nell'entroterra del Municipio X". Lo asfferma in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Monica Picca capogruppo nel Municipio X.

"Proprio per questo come primo atto di Fdi all'opposizione dell'amministrazione Di Pillo presentammo, in data 12 dicembre 2017, un ordine del giorno per chiedere alla maggioranza grillina sia il censimento che un intervento di messa in sicurezza delle alberature sul nostro territorio, quindi anche nel tratto dell'Ostiense dove hanno perso la vita le due giovanissime Noemi Carrozza ed Elena Aubry - spiegano -. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le cause siano dovute all'asfalto deturpato dalle radici degli alberi".