Esplode palazzina a Roma: 2 feriti

Esplosione per una fuga gas al piano terra di un palazzo di via Eligio Possenti, in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. I due feriti dell'esplosione sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso con ustioni e traumi. Tra loro non c'è un vigile del fuoco come era stato riferito in un primo momento. A quanto ricostruito finora dai pompieri, l'esplosione si è verificata all'interno di un garage.

Da una primissima ricostruzione sembra che uno dei due feriti stesse saldando un tubo vicino alla bombola che, a causa di una fuga di gas, è esplosa facendo crollare un muro. Si è poi sviluppato un incendio. Il palazzo è stato evacuato. Al momento sembrerebbe che non ci siano danni ad altri appartamenti.