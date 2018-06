Raggi firma ordinanza "no slot"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. L'orario di accensione è fissato tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi, collocati in sale dedicate al gioco e in esercizi autorizzati, dovranno essere spenti, inaccessibili agli utenti, privati dell'alimentazione e scollegati dal sistema. Lo annuncia il Campidoglio. Le sale dedicate al gioco e gli esercizi commerciali in cui siano presenti apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno l'obbligo di esporre un avviso delle fasce orarie di funzionamento. Le violazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 150 euro a un massimo di 450, e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'attività di gioco fino a 5 giorni.