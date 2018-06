Pd, interrogazione su sgombero C.River

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Il Campidoglio senza trovare una valida alternativa ai residenti del Camping River ha dato il via alla distruzione dei container, lasciando senza un tetto uomini, donne e bambini. Si è dato corso ad uno sgombero avvenuto 'senza rispetto dei diritti fondamentali delle persone' come mostrano drammaticamente le foto scattate dai residenti e dai comitati di quartiere. Quanto sta accadendo all'interno del Camping River è inaccettabile e disumano. A venir meno sono state anche la tutela e il supporto alle persone in condizione di fragilità e di vulnerabilità. Ho predisposto una interrogazione urgente alla sindaca sulle procedure adottate nello sgombero e sulla scelta di distruggere i beni comunali relativi ai moduli abitativi. Tutti dovranno rispondere delle loro azioni anche dell'eventuale violazioni dei diritti umani." Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.