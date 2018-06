Pastore, scelto Roma per tornare al top

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ho scelto la Roma per diversi motivi, perchè è una grande squadra che sta crescendo tanto, perchè avevo voglia di tornare in Italia e per tornare protagonista: voglio far vedere a tutti che sono sempre il 'Flaco' che avete visto a Palermo". E' il biglietto da visita con cui Javier Pastore si presenta alla Roma. "La mia idea è quella di essere più importante rispetto al Psg - risponde l'argentino - A Parigi sono stato 7 anni, nei primi anni giocavo sempre poi è stato più difficile trovare un posto fisso, soprattutto cambiando allenatore ogni 2 anni. Non potevo competere con Neymar, l'allenatore voleva che giocassi lì, ma con Neymar non c'è concorrenza, è un fenomeno. Alla Roma sono venuto per migliorare e giocarmi il posto. Adesso che sono qui, comincerò con i miei compagni e provare a fare quello che hanno fatto lo scorso anno Avevo tanta voglia di tornare in Italia", aggiunge l'ex Psg che sul ruolo che avrà con la maglia giallorossa (la n.27) non si sbilancia: "Lo deciderà Di Francesco".