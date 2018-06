Nainggolan, l'omaggio della Roma

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Gol, tackle, grinta, il tutto condito dalla didascalia 'Grazie di tutto, Ninja'. E' il video postato dalla Roma per salutare Radja Nainggolan che lascia il club giallorosso dopo quattro e anni e mezzo per approdare all'Inter.

Il videoclip ripercorre le tante battaglie combattute dal n.4 giallorosso, dalla sua prima rete contro il Bologna nel febbraio del 2014, allora col numero 44 sulla maglia, alla magie nei derby contro la Lazio ('griffati anche con due reti nel 2016 e 2017, oltre quello del 2015 vissuto con la fascia al braccio), ai sombreri e ai gol più significativi. "Se ne va dopo 203 presenze e 33 gol con la maglia della Roma tra Serie A e coppe - ricorda il club - Se ne va dopo aver dimostrato di essere stato uno dei migliori interpreti del ruolo che abbiano vestito la divisa giallorossa. Arrivò già con il soprannome di Ninja, nella Capitale ha confermato di meritare un appellativo tanto impegnativo: in campo ha sempre dato tutto senza risparmiarsi mai. Grazie di tutto, Ninja, è stato bello".