Eoma: Monchi blinda Manolas e Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Siamo contenti di quanto fatto finora" e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini "siamo tranquilli, sono al 100% della Roma". Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. "Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all'allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta - aggiunge il manager spagnolo - Per me è un motivo di orgoglio. Al 26 giugno siamo qui tranquilli, senza pensare al fair play. Questo è importante perché non tutte le squadre possono dire questo". Monchi ha fatto sapere che per Alisson "non abbiamo nessuna offerta. Aspettiamo che finisca il Mondiale e per il bene del Brasile più tardi possibile. Fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per lui. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte.

Devo lavorare con la realtà". Quanto a Florenzi, "si tratta di un giocatore fortissimo e fino ad oggi non abbiamo trovato un accordo, ma l'idea è quella che rimanga qui".