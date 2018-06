Successi e movida, festa al Tc Parioli

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Vittorie e movida. Grande successo nel fine settimana al Tc Parioli dove è andata in scena la consueta festa estiva organizzata dai giovani per celebrare i successi della stagione agonistica e l'arrivo dell'estate. Più di mille gli ospiti che hanno ballato sul grande prato del circolo romano fino all'alba. A fare da padrone i colori sociali, il bianco e il verde, indossati da tutti i partecipanti visto il rigoroso dress code. Fra i numerosi ospiti anche figli d'arte come Viktorija Mihajlovic, Camilla Donà dalle Rose e la cantante Giulia Donà dalle Rose. Soddisfatti per la riuscita dell'evento gli organizzatori Luca Ginanni Corradini, Giuliano Scafati, Alessandro Calamaro e Lorenzo Violante. Ovviamente contento il consigliere per gli eventi Fabrizio Lucherini, che ha fortemente voluto la serata con il vicepresidente Roberto de Lieto Vollaro.

Ringraziamenti dagli organizzatori al presidente del pluripremiato circolo capitolino, Paolo Cerasi.