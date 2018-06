Popolare Fondi,da oggi quotata su Hi-Mtf

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Partono oggi le negoziazioni, sul mercato Hi-Mtf, delle azioni della Banca Popolare di Fondi. E' quanto informa l'istituto di credito secondo cui il prezzo di avvio delle negoziazioni, determinato dalla banca sulla base del parere di congruità rilasciato da un esperto terzo indipendente ed in possesso di elevati requisiti di professionalità, è pari a 99 euro. Si tratta, sottolinea la Popolare, di un "sistema multilaterale di negoziazione, atto a garantire un elevato livello di efficienza, trasparenza e piena conformità alla normativa vigente".

Il regolamento di Hi-Mtf prevede la possibilità di inserire ordini di compravendita solo con un prezzo limitato compreso all'interno di una fascia iniziale pari a più o meno 8% rispetto al prezzo di riferimento. L'esecuzione degli ordini in acquisto o in vendita sull'azione Banca Popolare di Fondi avviene settimanalmente secondo un meccanismo di "asta" al prezzo che consentirà di scambiare il maggior numero di azioni.