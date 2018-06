M5s,riqualificazione stazione Trastevere

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Continua il nostro impegno per far sì che dalla seconda metà del prossimo anno le auto che ostacolano il percorso del 3 alla stazione FS Trastevere siano soltanto un brutto e lontano ricordo. Stamattina in commissione insieme ad Rfi, Roma Servizi per La Mobilità, Municipio XII, Atac e Sovrintendenza abbiamo portato avanti il progetto che modifica radicalmente piazzale Flavio Biondo, l'area antistante la stazione Trastevere FS che oggi è un insieme disordinato di auto, riqualificandola". Lo scrive su Fb il presidente della commissione Trasporti di Roma Enrico Stefano (M5S).

"Via le auto private, ci saranno solo, oltre ai tram, bus, taxi, sharing e biciclette. Obiettivo è chiudere il progetto definitivo e aprire la conferenza dei servizi entro l'estate, così da terminare il progetto esecutivo e bandire la gara per i lavori entro la fine dell'anno. Al momento le alternative di progetto sono due, nei prossimi giorni affineremo gli elaborati e prenderemo una decisione finale", conclude.