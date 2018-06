Cori da stadio a Ciampino per Pastore

(ANSA) - CIAMPINO (ROMA), 25 GIU - Cori da stadio oggi all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Javier Pastore, 'El Flaco', acquistato dalla Roma dal Psg. Per Pastore, atterrato intorno alle 18 con un volo privato proveniente da Ibiza, dove il giocatore ha trascorso un periodo di vacanza con la famiglia e alcuni amici, si è trattato di un'accoglienza festosa. Saranno stati, infatti, almeno in duecento i tifosi che già da ieri, con una sorta di tam-tam via Twitter, si erano dati appuntamento oggi in aeroporto, presenti per dare il benvenuto al trequartista argentino. Sorridente, la sciarpa della Roma al collo per le sue prime foto con i nuovi colori sociali, Pastore, scortato dalle forze dell'ordine che lo hanno aiutato a farsi largo tra la morsa festosa dei tifosi, si è soffermato a più riprese per fare dei selfie con i suoi fan e per firmare autografi sulle magliette. Domani le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto che lo legherà per 4 anni alla Roma a 4 milioni a stagione più bonus.