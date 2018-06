Ballottaggi: affluenza in calo, maglia nera al III municipio

Ballottaggi: III Municipio Roma, affluenza 14,73% in calo

E' del 14,73% l'affluenza alle ore 19 per il ballottaggio nel III Municipio di Roma Capitale. Il dato è in calo rispetto a quello della stessa ora al primo turno: alle 19 del 10 giugno si era recato alle urne il 18,44% degli elettori. L'affluenza è stata già molto bassa al primo turno, quando a votare alla fine è andato il 26,49%.



E' in netto calo l'affluenza al ballottaggio a Viterbo rilevata alle 19 rispetto a quella del primo turno. Il dato di oggi è del 32,74%, contro il 45,23% del 10 giugno. Anche nelle altre sette città del Lazio la percentuale dei votanti alle 19 è più bassa di quindici giorni fa: ad Anagni è del 38,31% (contro il 55,81% del primo turno), ad Aprilia 32,16% (42,14%), a Fiumicino 30,03% (40,25%), a Formia 38,23% (48,19%), a Pomezia 26,43% (38,25%), a Santa Marinella 32,82% (46%) a Velletri 37,18% (46,73%).