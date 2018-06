A Viterbo affluenza al 14,45%

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Alle 12 l'affluenza per il ballottaggio a Viterbo è stata del 14,45%, in calo rispetto al primo turno alla stessa ora (19,74%). Affluenza in calo anche negli altri sette grandi Comuni del Lazio che stanno votando per il rinnovo del sindaco: ad Anagni 16,77% (contro il 25,43%), ad Aprilia il 15,91% (contro il 19,17), a Fiumicino il 14,30% (18,4%), a Formia il 20,32% (24,68%), a Pomezia 10,86% (15,52%), a Santa Marinella il 17,29% (24,26%), a Velletri il 16,70% (21,05%).