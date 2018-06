A Roma in autunno nuovi autovelox

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - A breve, probabilmente già entro l'autunno, aumenteranno gli autovelox mobili presenti in città con l'arrivo di nuovi strumenti di ultima generazione. E' il progetto del Campidoglio per contrastare anche in questo modo l'alto tasso di incidenti stradali. Ad annunciare il progetto è il presidente della commissione Trasporti di Roma Enrico Stefano (M5S): "A fronte dell'alto numero di incidenti stradali che si registra a Roma e che ha tra le sue cause l'alta velocità abbiamo convenuto con la polizia locale di comprare nuovi velox.

La richiesta del corpo è di 250 mila euro per acquistarne una decina e noi stiamo lavorando per trovare questi fondi nel prossimo assestamento di bilancio e averli disponibili già in autunno. Per individuare poi i posti dove posizionarli stiamo incrociando diversi dati ovvero: le strade più incidentate, gli incroci più pericolosi e le cause di incidente più frequenti". .

La Cristoforo Colombo è la via che detiene il triste primato con 284 incidenti rilevati nel 2018.