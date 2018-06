Usura ed estorsioni a commercianti, 6 arresti a Roma

Arrestate dai carabinieri sei persone con le accuse di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Roma - Gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura ed estorsioni. Almeno 4 le vittime, tra cui due commercianti. A quanto accertato due fratelli arrestati, residenti nella zona di Tor Vergata, avevano elargito prestiti usurari a un commerciante con tassi fino al 20 per cento mensili. L'uomo è stato vittima anche di un'aggressione in cui gli è stata anche sottratta l'auto per convincerlo a pagare. Un altro ha subito un vero e proprio raid nel suo negozio in cui gli usurai si sono impossessati di merce esposta per convincerlo a pagare. Mentre un operaio che non era riuscito a restituire il denaro è stato picchiato da uno degli indagati con una mazza da golf e più volte minacciato di essere punto con una siringa infetta di Aids se non avesse pagato.