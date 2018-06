Morto chef, sbalzato per 20 metri

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sarebbero stati sbalzati per 20-30 metri lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio, morti la scorsa notte in un incidente stradale a Roma. E' quanto emergerebbe dai primi rilievi della polizia locale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro. All'arrivo dei soccorsi l'auto coinvolta era finita contro alcune macchine in sosta e la loro moto era distante alcuni metri. A quanto ricostruito finora, si tratterebbe di uno scontro frontale. Da chiarire quale veicolo abbia invaso l'altra corsia e quali siano le cause. Al momento tra le ipotesi non si escludono l'alta velocità, la distrazione o anche un colpo di sonno. Si attendono inoltre gli esiti dei test sull'assunzione di alcol e droga a cui è stato sottoposto l'automobilista, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I risultati potrebbero arrivare nelle prossime ore, forse anche domani.