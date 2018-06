In III municipio Sinistra cerca il bis

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Archiviata la questione Garbatella - Amedeo Ciaccheri è stato eletto presidente dell'VIII Municipio al primo turno - il centrosinistra di Roma cerca il bis nel III, a Montesacro, dove domenica prossima insieme a otto Comuni del Lazio si voterà per il ballottaggio delle Amministrative.

Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino, parte in vantaggio: ha chiuso il primo turno al 42%, e questa sera in piazza Menenio Agrippa ha riunito i suoi per l'evento finale, che sarà una festa. Caudo, come Ciaccheri, è un outsider. Alle Primarie ha sconfitto il candidato 'ufficiale' del Pd e la sua coalizione ricalca quella regionale di Nicola Zingaretti: i dem corrono al fianco di LeU e del Centro solidale. Lo sfidante però si sente in corsa: Francesco Maria Bova (33,8%), ex dirigente del commissariato Fidene-Serpentara, è sostenuto dal classico tridente FI-FdI-Lega ma è espresso dal Carroccio che vive un momento di forte visibilità grazie a Matteo Salvini.