Salvini in villa Casamonica,è un simbolo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Sono onorato di essere qui, felice di essere in compagnia del presidente della Regione, che ci siano i comitati dei cittadini che finalmente non hanno piu' paura di farsi vedere. E' l'inizio di un percorso da ministro.

Conto di aiutare l'agenzia per i beni confiscati e sequestrati aggiungendo personale e soldi". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini arrivando alla villa confiscata ai Casamonica alla Romanina, nella capitale. "Questo posto è un simbolo - ha proseguito-lo abbiamo scelto in maniera totalmente slegata dalle minacce o pseudo minacce di qualche Casamonica nei miei confronti che non mi fanno ne' caldo ne' freddo". Nei giorni scorsi esponenti della famiglia Casamonica avevano replicato al ministro, dopo l'annuncio di voler procedere ad un censimento dei nomadi, ricordando "di essere italiani: può dire ciò che vuole". I Casamonica sono una famiglia di nomadi italiani di origini abruzzesi.