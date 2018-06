Rifiuti: sconti a cittadini virtuosi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La Giunta regionale ha approvato la delibera per l'applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti nei Comuni del Lazio entro il 2020: un provvedimento che punta ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e la crescita della raccolta differenziata attraverso un maggiore riciclo delle varie tipologie di scarti. "L'obiettivo è giungere a un piano tariffario basato su sconti e agevolazioni per gli utenti che produrranno meno scarti: vengono previsti anche sostegni economici per i Comuni" dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Verranno premiati i cittadini maggiormente virtuosi in grado di differenziare correttamente i rifiuti e di ridurre al minimo gli scarti non riciclabili, con ricadute positive sull'efficienza del servizio e sulla diminuzione dei costi da corrispondere al proprio Comune" aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.