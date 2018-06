In II municipio nasce 'laboratorio idee'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - In II municipio è stato avviato "un laboratorio di idee" soprattutto per rilanciare il commercio di vicinato e le botteghe storiche. Idee che saranno proposte direttamente dalle associazioni del territorio. Lo annuncia Giulio Anticoli, presidente delle Associazioni Roma Produttiva, Botteghe Storiche di Roma e Assomalia. "Ieri sera alla libreria Eli, in viale Somalia 50 si è svolto un incontro, promosso da me - spiega - a cui hanno partecipato: Marta Leonori consigliera della Regione Lazio, Carlo Cafarotti assessore alle attività Produttive del Comune, Francesca del Bello Presidente del II Municipio ed i suoi assessori Gian Paolo Giovannelli e Rosario Fabiano"."La particolarità del tavolo - aggiunge Anticoli - è stato il fatto di essere riuscito a riunire i tre organismi, anche se di estrazione politica diversa, per il rilancio del commercio di vicinato e le botteghe storiche, oggi sbilanciate rispetto ai centri commerciali. Le proposte verranno sottoposte alle rappresentanze dei tre organismi istituzionali".