Zingaretti,inviata legge rider a Di Maio

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea e la forma del tema del lavoro come grande competenza di carattere nazionale e non regionale. Ma sicuramente siamo contenti se potrà aiutare uno sviluppo anche della legislazione nazionale positivo". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando la proposta di legge regionale sui rider. "La Regione non ha lo strumento del decreto-legge che rende attuativo questo testo. Anche per questo ora in commissione inizia la sua fase cogente, quella della concertazione con gli attori di questo mondo, e poi con l'approvazione in Aula: noi ci auguriamo il più presto possibile. Alla ripresa estiva il Consiglio valuterà un testo che potrà essere approvato. Noi ci auguriamo sicuramente entro l'anno", ha aggiunto Zingaretti.