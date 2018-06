Al via Mare Sicuro 2018 su coste Lazio

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al via da oggi, sino al 16 settembre, l'operazione Mare Sicuro sulle coste laziali, coordinata dalla Direzione marittima del Lazio della guardia costiera per garantire la sicurezza della balneazione, della navigazione e della filiera alimentare,oltre che dell'ambiente.

Coinvolti tre Capitanerie di porto, tre uffici circondariali marittimi e 14 uffici marittimi minori, con la riapertura dei presidi di Tarquinia e Sperlonga. In campo, lungo 140 miglia ed una superficie acquea di circa 20mila km quadranti, 42 mezzi navali ed oltre 250 militari impegnati in mare e sulle spiagge.

I numeri sono stati diffusi questa mattina presso la base navale di Fiumicino, alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell'attore e testimonial Enrico Brignano, diportista appassionato e patentato, del Direttore Marittimo del Lazio, Vincenzo Leone.