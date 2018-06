Toninelli ringrazia Anas per 'Valnerina'

(ANSA) - TERNI, 19 GIU - "Ringrazio l'Anas per l'impegno e la prontezza della risposta nella riapertura, entro il mese di luglio, della galleria Valnerina in Umbria, prevista inizialmente per settembre": così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nell'apprendere dell'apertura anticipata del tunnel.

"Una risposta importante per i cittadini della regione - ha sottolineato il ministro in una nota - e per tutto il settore turistico in vista della stagione estiva. Comparto vitale in quelle splendide aree del centro Italia". (ANSA).